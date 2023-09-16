السبت 16 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تناول اللحوم بكثيرة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

تناول اللحوم
تناول اللحوم

قال الجراح مارك جادزيان إن تناول الدهون الحيوانية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل أكبر من تناول الأطعمة المقلية.

 

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وحذر الجراح جادزيان من العواقب الخبيثة للإدمان على الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية، وخاصة اللحوم الدهنية، وذكر الطبيب أن الاستهلاك المنتظم للدهون الحيوانية يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان

 

وقال الطبيب عبر قناته على تطبيق "تليجرام" إن خطر الإصابة بالسرطان يزداد حتى لو رفض الإنسان الأطعمة المقلية، لكن في الوقت نفسه تتواجد اللحوم الدهنية واللحوم المدخنة بانتظام في نظامه الغذائي.

 

وشدد جادزيان على أن خطر الاستهلاك المنتظم للدهون الحيوانية كعامل محتمل للإصابة بالسرطان قد أكدته العديد من الدراسات العلمية، وبحسب الخبير، ليس هناك حاجة للتخلي عن اللحوم بشكل كامل، لكن استهلاكها يجب أن يكون معتدلاً للغاية، بالإضافة إلى ذلك، عند استهلاك الدهون الحيوانية، من المهم تناول أكبر عدد ممكن من الخضار والفواكه الطازجة أو المعالجة قليلاً لضمان حصول جسمك على ما يكفي من الألياف.

 

وأضاف أن الخمول والعمل المستقر من العوامل الخطيرة أيضًا في تطور السرطان، ونمط الحياة المستقر له تأثير كبير على تطور أورام الجهاز البولي التناسلي. في هذه الحالة، يحدث ركود الدورة الدموية في الحوض وتعاني الخلايا من جوع الأكسجين.

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