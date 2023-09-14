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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

احمي جسمك من السرطان وحضري سلطة الكوسا بعين الجمل

بوابة الوفد الإلكترونية

سلطة الكوسا بعين الجمل من السلطات التي عليك صنعها لأولادك، فهي تحتوي علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة لجسمك والتي تحميك من الأمراض وتحسين صحة الأمعاء، كما تقلل من  مخاطر الإصابة بالسرطان. 


 

المقادير:

- الكوسا : 4 حبات (متوسطة الحجم). 

- الشبت : ربع كوب (مفروم). 

- عين الجمل : 2 ملعقة كبيرة (مفروم ومحمص). 

- عصير الليمون: 1 حبة. 

- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة. 

- ملح: نصف ملعقة صغيرة. 

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة. 

طريقة التحضير:

  • سخني الزيت في مقلاة.
  • قطعي الكوسا لأصابع عريضة، وقلبيها في زيت الزيتون بالمقلاة حتى تذبل وتطرى.
  • أضيفي الملح، والفلفل، والشبت وقلبي لمدة دقيقتين.
  • ضعي الكوسا في طبق التقديم، ووزعي عين الجمل المحمص.
  • أضيفي عصير الليمون، وزيني بالشبت، وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

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