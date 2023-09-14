احمي جسمك من السرطان وحضري سلطة الكوسا بعين الجمل

سلطة الكوسا بعين الجمل من السلطات التي عليك صنعها لأولادك، فهي تحتوي علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة لجسمك والتي تحميك من الأمراض وتحسين صحة الأمعاء، كما تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.





المقادير:

- الكوسا : 4 حبات (متوسطة الحجم).

- الشبت : ربع كوب (مفروم).

- عين الجمل : 2 ملعقة كبيرة (مفروم ومحمص).

- عصير الليمون: 1 حبة.

- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة.

- ملح: نصف ملعقة صغيرة.

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير: