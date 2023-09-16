مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي 2023-2024

مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي 2023-2024 | يلا شوت ،"انظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم متجهة نحو مواجهة كبيرة تجمع بين فريقي النصر والرائد في إطار الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. ستُبث هذه المباراة مباشرة، ويتطلع نادي النصر إلى تحقيق الانتصار وجني النقاط الثلاث من خصمه الرائد القوي."

بث مباشر النصر والرائد

سيتم بث مباشر النصر والرائد في الأسبوع الخامس من دوري روشن لموسم 2023/2024، ستُقام المباراة يوم 16 سبتمبر 2023 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسعودية، سيتمكن المشجعون من مشاهدة المباراة مباشرة عبر البث التلفزيوني المباشر لضمان حصولهم على تجربة مثالية ومشاهدة اللحظات المثيرة في الملعب، ستكون هذه فرصة للمعجبين لمساندة فرقهم ودعمهم في مشروعهم نحو تحقيق الانتصار.

تنطلق مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري في منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي وسط ترقب كبير من جانب الجماهير العربية والعالمية في كل مكان في العالم

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي والرائد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي والرائد | من هنــــا

بينما تنطلق مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم في تمام الساعة ال 3 مساء بتوقيت موريتانيا والساع ال 4 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والساعة ال 5 مساء بتوقيت السودان وليبيا وفي تمام الساعة ال 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال كما تنطلق مباراة النصر والرائد بث مباشر في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

حقق فرسان نجد فوزًا ساحقا على الفتح 5-0 في الجولة الثالثة، ثم أعقب ذلك الفوز على الشباب 4-0.

وقبل الدخول في فترة التوقف الدولي، قام فريق لويس كاسترو أيضًا بعمل بسيط ضد الحزم وحقق الفوز بنتيجة 5-1.

يحتل النصر المركز السادس في الترتيب برصيد تسع نقاط من خمس مباريات بفارق ثمانية مراكز عن الرائد.

الرائد أيضًا بدأ بطريقة خاطئة، حيث خسر مبارياته الثلاث الأولى أمام الاتحاد وأبها والهلال، قبل أن يتغلب على الرياض 3-0 ليحقق فوزه الأول هذا الموسم، إلا أن احتفالاتهم لم تدم طويلاً، حيث تعادل الفيحاء سلبياً.

ومع ذلك، فإن النتيجتين الأخيرتين ساعدتا الفريق على الخروج من منطقة الهبوط، ويحتل المركز 14 برصيد 4 نقاط من خمس مباريات.

يحتل فريق النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وخسر في مباراتين، ويسعى لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في مباراة اليوم أمام الرائد.

أما فريق الرائد فيتواجد في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في مباراة، وتعادله في آخر، وتعرضه لثلاث هزائم.

بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

وتقدم «الوفد» بث مباشر لمباراة النصر والرائد اليوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدروي السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام بين الفريقين اليوم على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية» معقل فريق الرائد.

وتنطلق مباراة النصر والرائد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي والرائد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي والرائد | من هنــــا