وزير السياحة والآثار يتفقد مقابر الصحابة بمنطقة الأباجية بالمقطم

توجه أحمد عيسي وزير السياحة والآثار إلى مقابر الصحابة بمنطقة الأباجية بجبل المقطم، وذلك لتفقدها عقب الانتهاء من افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، إذْ زار عددًا من الآثار الموجودة بها ومنها مشهد أخوة يوسف الأسباط.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، والدكتور أبوبكر أحمد عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

خلال الجولة استمع وزير السياحة والآثار إلى شرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري عن المنطقة وما بها من آثار وأهميتها التاريخية وعمارتها وخطة الترميم والتطوير الجارية بها.

ضرورة عمل خطة طويلة الأجل للترميم:

وجَّه أحمد عيسي وزير السياحة والآثار بضرورة عمل خطة طويلة الأجل للترميم وإعادة إحياء تلك المنطقة، ودراسة المستهدف بعد ترميهما، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توجيه موارد الدولة وفقًا للأولويات ولتعظيم مصلحة الدولة.

ومن جانبه قال د. أبوبكر أحمد عبدالله أن مشهد أخوة يوسف يعود تاريخه إلى عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ويتكون من مساحة مربعة يغطيها قبة ترتكز على أربع مقرنصات وأهم ما يميزه المحراب الثلاثي الذي يعد من أجمل المحاريب الفاطمية.

وزير السياحة والآثار يتفقد مقابر الصحابة بمنطقة الأبجية بالمقطم