مياه الفيوم تكرم 67 موظف من المتميزين باختبارات المسار الوظيفي

كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ٤ من المتميزين في اختبارات المسار الوظيفي للترقي لوظيفة رئيس قطاع و ٦ من المتميزين باختبارات المسار الوظيفي للترقي لوظيفة مدير عام و٥٧ موظفاً من المتميزين باختبارات المسار الوظيفي للترقي للدرجات الوظيفية الأخرى وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة .

حضر حفل التكريم المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل ومحمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري وسامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن.

وأكد "النجار" حرص الشركة على تكريم الكوادر المميزة وتطوير مهارات العاملين العملية والعلمية على حد سواء مما يسهم في تحسين منظومة العمل بالشركة وخدمة أهدافها، لافتاً إلى أن اختبارات المسار الوظيفي تمت بتوجيهات وبإشراف كامل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعد شرط أساسي للترقي للدرجات الأعلى لكافة التخصصات الفنية والإدارية بالقطاعات المختلفة بالشركة .

عقد مشروع شبكة صرف صحى

ومن جهه اخرى وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم والمهندس مصطفى السعدنى المدير التنفيذي لشركة الرواد للمقاولات وبمقر الشركة بمحطة مياه قحافة عقد مشروع إنشاء شبكة صرف صحي ومحطات رفع تجمع قروي قصر رشوان بمركز طاميه –( ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي. NIF

حضر التوقيع أعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالشركة المهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIUوالمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة ، والمهندسة فاطمة سيد رئيس لجنة البت بالوحدة والمهندس وليد حنفى مهندس الاشراف على المشروع و المهندس محمد عبد المقتدر مدير المشروعات بشركة الرواد والمهندسة رنا السعيد مدير تنمية الأعمال بشركة الرواد.

وصرح" النجار" أن المشروع يتكون من ٦ محطات رفع بإجمالي طاقة تصميمية ١٩ ألف متر ٣ / يوم وشبكات انحدار بطول ٩٣ كيلومتر وخطوط طرد بإجمالي أطوال ١٨ كيلو متر لخدمة ٤٣ ألف نسمة بقرى( عبد العظيم،صوفي ، عبد الرحمن ابراهيم ، خلف ، فوزي مطيع ، سليمان تادرس ، رحيم ، صالح شماطة، البرم.)

3

4