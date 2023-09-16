4 إسعافات أولية ضرورية لتفادي ألم الرقبة

ألم الرقبة هو ألم يبدأ في الرقبة ويمكن أن يرتبط بألم مشع أسفل أحد الذراعين أو كليهما، كما يمكن أن يأتي ألم الرقبة من عدد من الاضطرابات أو الأمراض التي تشمل أي من الأنسجة في الرقبة أو الأعصاب أو العظام أو المفاصل أو الأربطة أو العضلات.

وتتكون منطقة الرقبة في العمود الفقري، العمود الفقري العنقي، من سبع عظام (فقرات C1-C7)، والتي تفصلها عن بعضها البعض بواسطة الأقراص الفقرية، وتسمح هذه الأقراص للعمود الفقري بالتحرك بحرية والعمل كممتصات للصدمات أثناء النشاط.

الإسعافات الأولية لتفادي ألم الرقبة:

1- يفضل القيام بالتدليك الذاتي، عن طريق ما يلي:-

سحب الكتف للأسفل ويجب الابتعاد عن الأذن.

اجعل عمودك الفقري في خط مستقيم عند جلوسك أو الوقوف.

اضغط بقوة بالأصابع على الرقبة والمنطقة التي يوجد بها ألم.

القيام بالتدليك بحركة دائرية عكس عقارب الساعة وفي اتجاهها.

استمر مدة 5 دقائق بالتدليك المستمر.

2- يمكن ممارسة اليوجا، وفقا للدراسات فإن هذا النظام يقلل من الألم الناتج من الرقبة، ويثبت عضلات الرقبة ويقلل من الألم المزعج.

3- استخدام الثلج لخفض الألم وتقليل نسبة التورم لحين الكشف والتبديل بين المياه الساخنة والباردة لمدة 20 دقيقة على مدار اليوم.

4- تمرين للرقبة فعال:

فرد الظهر وتوجيه الوجه نحو السقف.

علق رأسك على حافة السرير أي الرقبة تكون للخارج.

استمر لمدة دقيقة.

كرر هذا 6 مرات في اليوم، وفي حالة عدم زوال الألم لا بد من الكشف والمتابعة مع طبيب مختص لمعرفة سبب المشكلة والعلاج الصحيح.