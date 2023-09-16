رضا بوبو يجري عملية جراحية

قال الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، إجراء محمد رضا بوبو، لاعب الفريق لعملية جراحية ظهر اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني الأول خلال معسكره الأخير.



وتابع المنيري أن اللاعب خضع لجراحة بإحدى المستشفيات بالقاهرة لإصلاح مزق في عضلات البطن "الفتاق الرياضي" وحرصت الإدارة التنفيذية والجهاز الفني والإداري والطبي على الاطمئنان على سلامة اللاعب بعد إجراء الجراحة بنجاح وإفاقته.



أضاف المنيري أن بوبو سيغيب قرابة شهر عن الملاعب وسيخضع لبرنامج علاج وتأهيل خلال الأيام المقبلة، بهدف عودته للفريق والتدريبات الجماعية والمباريات في أسرع وقت ممكن.



واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في كيجالي استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا، بتدريب صباحي على ملعب المباراة.



ويحل بيراميدز ضيفًا في الرابعة عصر الأحد على نظيره الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية.



وقرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تعديل موعد المران الأخير وإقامته صباحًا بسبب ارتباط نفس الملعب بمباراة تجمع بين المريخ السوداني ويانج أفريكانز التنزاني في دوري الأبطال وقرر باتشيكو التدريب صباحًا بدلًا من تأجيل المران حتى بعد نهاية اللقاء.

