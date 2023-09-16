الفلاحين تشيد بقرارات السيسي الـ 8  للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين

أشادت نقابة الفلاحين الزراعيين ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أصدرها اليوم السبت، للحكومة والمؤسسات المعنيـة، خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف «لؤلؤة الصعيد».



قرارات الرئيس تصب جميعها في صالح المواطنين



وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،أن الرئيس اتخذ 8 قرارات هامة تصب جميعها في صالح المواطنين وفي قليهم الفلاحين،أبرزها قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ،وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.





وأوضح أمين عام الفلاحين ،أن الفلاحين حضروا لقاء الرئيس اليوم في بني سويف و استمعوا الي قرارات الرئيس وهم فرحين سعداء برئيسهم الذي أثبت للجميع أن الفلاح المصري في عقل وقلب الرئيس وفي بؤرة اهتمامه ولن يتخلي عنه أبدا مثلما يروج المغرضين وأعداء الوطن،مقدما الشكر بإسم جموع الفلاحين للقيادة السياسية والرئيس والحكومة علي تلك القرارات الهامة التي جاءت في الوقت المناسب .