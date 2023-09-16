دي زيربي يعلن تشكيل برايتون الرسمي أمام مانشستر يونايتد

أعلن المدرب الإيطالي دي زيربي، المدير الفني لبرايتون، تشكيل فريقه أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل برايتون أمام مانشستر يونايتد

تشكيل برايتون

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام برايتون كالتالي:

حارس المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت - ليندلوف - ليساندرو مارتينيز- ريجيليون

خط الوسط: كاسيميرو - إريكسن - مكتومناي

خط الهجوم: راشفورد - هويلاند - برونو فيرنانديز

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط، بينما يحل في المركوز السادس بـ 9 نقاط، بعد مرور 4 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز،حيث نجح اليونايتد في تحقيق الفوز في أولى الجولات على وولفرهامبتون بهدف دون رد، ثم تلقى الخسارة أمام توتنهام بهدفين دون رد، ثم الفوز على نوتينجهام فورست 3-2، ثم الخسارة أمام آرسنال 1-3.

بينما يبحث برايتون عن نتيجة إيجابية ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على نيوكاسل في الجولة الماضية، وذلك من خلال تحقيق الفوز على كتيبة إيريك تين هاج.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD .