أيمن منصور يساند الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

تواجد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر بملعب عزام في تنزانيا، لمؤازرة الأبيض في مباراته أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر بصحبة أيمن منصور، كل من علاء ميهوب مدير الكرة وهيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبدالرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبدالرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبدالله "نيمار" وناصر منسي.

جدير بالذكر أن الزمالك يعاني من غيابات مؤثرة في القوام الأساسي للفارس الأبيض خلال الفترة الأخيرة، قبل خوض رحلة الكونفدرالية.

غيابات الزمالك أمام أرتا سولار:

يغيب عن الزمالك، في مستهل مشوار كأس الكونفدرالية، أحمد فتوح، محمد عواد، عبدالله جمعة، أحمد زيزو، سامسون إكينيولا، عبدالله محمد، محمود حمدي الونش، محمد صلاح زكي، علي ياسر.

ويضطر المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك إلى الدفع بأوراق لابديل عنها خلال المباراة التى تجمعه بنظيره أرتا سولار الجيبوتي، اليوم، على ملعب الأخير بالكونفدرالية، حيث ظهر ذلك في التدريبات الأخيرة استعدادًا للمباراة.

