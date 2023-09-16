سجل المواجهات المباشرة بين مانشستر يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي

في تمام الخامسة من مساء السبت يستضيف ملعب اولد ترافورد واحدة من المواجهات الهامة ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الأنجليزي حيث يلتقي مانشيستر يونايتد مع فريق برايتون المتألق .

مانشيستر يونايتد وبعد تلقيه هزيمتين خارج ملعبه امام توتنهام و الارسنال ورغم فوزه في مباراتيه امام ولفرهامبتون و نوتنجهام فوريست الا ان الشياطين الحمر لم يظهروا بالشكل الائق او المقنع لعشاقهم الذين كانوا يتوقعوا منافسة قوية منذ بداية الموسم لاستعادة اللقب الغائب بعد سلسلة التعاقدات التي قام بها النادي تحت قيادة الهولندي ايريك تين هاج الا ان كل هذه التوقعات ذهبت ادراج الرياح ليجد مانشيستر يونايتد نفسه في المركز الحادي عشر ويدخل الفريق في مرحلة الشك في قدرته على مقارعة الكبار لاسيما بعد السقوط امام الارسنال و توتنهام والمشاكل الكثيرة داخل الفريق .

على النقيض فريق برايتون الذي دخل الموسم وسط توقعات باهتزاز مستوى الفريق بعد الاستغناء عن اهم لاعبي مثل الأرجنتيني ماكليستر الذي انضم إلى ليفربول و الاكوادوري كايسيدو الذي انتقل الى تشيلسي الا ان برايتون وفي ظل فلسفة الإيطالي دي زربي المدير الفني حقق ثلاث انتصارات على لوتون تاون و ولفرهامبتون و نيوكاسل ولم يسقط سوى في مباراة واحدة امام ويستهام يونايتد .

تاريخ مواجهات مانشيستر يونايتد مع برايتون

التقي مانشيستر يونايتد مع برايتون عبر تاريخهما في ٢٣ مباراة فاز مانشيستر يونايتد في ١٥ مباراة وتعادلا في نظاراتي بينما حقق برايتون في ستة مباريات وسجل مانشيستر يونايتد ٣٦ هدف بينما سجل برايتون ٢٠ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب اولد ترلفورد فقد شهدت تفوقا كاسحا لمانشيستر يونايتد فقد التقى الفريقين في ١١ مباراة فاز مانشيستر يونايتد في تسع مباريات منها وتعادلا في مباراة و فاز برايتون في مباراة واحدة وهي اخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب اولد ترافورد .

المواجهات العشر الأخيرة بين مانشيستر يونايتد و برايتون

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ مانشيستر يونايتد - برايتون : ٣ / ١

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ برايتون - مانشيستر يونايتد : ٠ / ٣

٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ برايتون - مانشيستر يونايتد : ٢ / ٣

٣٠ سبتمبر ٢٠٣٠ برايتون - مانشيستر يونايتد: ٠ / ٣

٤ أبريل ٢٠٢١ مانشيستر يونايتد - برايتون : ٢ / ١

١٥ فبراير ٢٠٢٢ مانشيستر يونايتد - برايتون : ٢ / ٠

٧ مايو ٢٠٢٢ برايتون - مانشيستر يونايتد : ٤ / ٠

٧ أغسطس ٢٠٢٢ مانشيستر يونايتد - برايتون : ١ / ٢

٢٣ أبريل ٢٠٢٣ برايتون - مانشيستر يونايتد : ٠ / ٠

٤ مايو ٢٠٢٣ برايتون - مانشيستر يونايتد : ١ / ٠