بالفيديو ... الكوربيه تستعرض بالأرقام خسائر الحكومة من بيع الشرقية إيسترن كومباني

تناولت حلقة اليوم الكوربيه مع " د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة "الوفد" العديد من الملفات المهمة والأخبار الحصرية .

تناولت الحلقة حوار شامل ومتكامل مع محمد عبدالحكيم رئيس قطاع البحوث بشركة اسطول لتداول الأوراق المالية...ويستعرض في الحوار العديد من الأمور المهمة في الاقتصاد، وتحليله للعديد من الملفات المهمة.

كما تناولت الحلقة أخبار مهمة تتمثل في الرقابة المالية.. حيث استعراض خطة نشر الوعي والثقافة المالية أمام الاتحادات المهنية في الأنشطة المالية غير المصرفية ...إذا عقد.... عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا مع مسئولي الاتحادات المهنية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك استكمالا للنهج الذي تتبناه الهيئة بالتنسيق والتواصل المستمر مع كافة الجهات المشاركة في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز التواصل الفعال مع كافة الاتحادات المهنية العامة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

حضر اللقاء 15 مسئولا من رؤساء ونواب رؤساء ومديرين تنفيذيين بالاتحادات المعنية بالخدمات المالية غير المصرفية وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تم مناقشة خطة الهيئة الخاصة بنشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بهدف رفع مستويات الشمول المالي، وكذلك تيسير بيئة مزاولة الأعمال المختلفة بهدف دعم جهود الهيئة فى تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.

كما تم مناقشة سبل تفعيل دور الاتحادات المهنية في عملية تطوير الأسواق المالية غير المصرفية سواء عن طريق نشر الوعي والثقافة، وتوفير فرص تدريبية سواء لأعضاء الاتحاد أو لكافة فئات المجتمع. وكذلك مناقشة تفعيل التعاون المشترك فيما بين الاتحادات المهنية بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة الخاصة برفع قدرات الكوادر المهنية بالأسواق المالية غير المصرفية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن النتيجة النهائية لأول انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية وذلك تفعيلا لنص أحكام المادة ٤١ مكرر من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وذلك بموجب تعديلات عام ٢٠١٨ على تأسيس اتحاد يسمى الاتحاد المصري للأوراق المالية

وتتضمن الحلقة أيضا ... هيئة الاستثمار تصر على مخالفة قواعد الرقابة المالية والبورصة في "عز الضهر"

ارتكبت هيئة الاستثمار مخالفات جسيمة تتعلق بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، حيث قامت هيئة الاستثمار بمخالفة قواعد الرقابة المالية والبورصة المنظمة لعقد الجمعيات العمومية للشركات المقيدة بالبورصة في عز الضهر".

قالت شركة "جولدن كوست" أن المخالفات تمثلت في قيام هيئة الاستثمار بالإصرار على مخالفة القوانين ، بالدعوة الي عقد جمعية عادية للشركة لأعاده انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.

أضافت شركة "جولدن كوست" أن هيئة الاستثمار أصرت على الموافقة بالسير في إجراءات التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في 16 أغسطس2023، وهو ما يمثل العديد من علامات الاستفهام؟ وكذلك المخالفة لقواعد الرقابة المالية في بند التصويت التراكمي، وأيضا مخالفة قواعد البورصة...أوضحت الشركة أن مخالفة الهيئة تتمثل في أن المساهم طلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة ...كما أوضحت الشركة أن المساهم لم يقم بتقديم ما يدل علي إيداع الأسهم الواجبة 5% علي الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرط جوهري لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث ....كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرا، وهذا مخالفا لنص المادة 41 من قواعد القيد التي تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس اثناءها، حيث أن الشركة يتم التداول علي شاشة البورصة ، كما لم تراع الهيئة استخدام التصويت التراكمي لانتخاب مجلس الإدارة حيث ان التصويت التراكمي وجوبي لانتخاب مجلس الإدارة ، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين امين سر وفارزي اصوات وقام بعمل كل شئ بمفرده كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من قبل حيث انها موجهه الي مساهم بعينه...كما لم يدعو مراقب الحسابات بالاطلاع علي نتائج الفرز واعلان النتيجة كما يحدث في جميع الجمعيات

طالبت الشركة حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار بالتدخل في ظل حالة التعنت التي أصر عليها موظفو الهيئة.

كما تضمنت أيضا الحلقة..خبرا حول. 54.7 مليار جنيه مكاسب الدولة من الشرقية "أيسترن كومباني" العام الماضي بواقع 182.5 مليون جنيه يوميا...حيث كشف تقرير الحوكمة لشركة الشرقية "أيسترن كومباني" عن قيمة ما تورده الشركة للدولة من التزامات، حيث بلغ إجمالي 54.759 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالي 2022\2023، وهو ما يمثل 182.5 مليون جنيه يوميا خلال أيام العمل المتاحة300 يوم بالعام .

قال التقرير أن الالتزامات المستحقة على الشركة للدولة عبارة عن ضرائب، ورسوم جمركية، وحصة الدولة في أرباح الشركة....كما كشف التقرير المزيل بتوقيع هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمرسل للبورصة مؤخرا عن المزايا العينية والخدمات الخاصة بالعاملين في الشركة بلغ نحو432.752 مليون جنيه خلال العام 2022\2023، مقابل 437.776 مليون جنيه في العام السابق عليه، بانخفاض نحو5.024 مليون جنيه، بأنخفاض1.1%، حيث شمل التقرير قيمة ما تم انفاقه على العاملين من مشروبات، وعلاج بالعيادات والوحدات الطبية، الانشطة الرياضية والاجتماعية، الخدمات الدينية، وحدة الغسيل والملابس، خدمات نقل العاملين.

وكانت المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالي الماضي، شهدت ارتفاعا في أرباح الشركة بنسبة 90% على أساس سنوي، وحققت صافي ربح بلغ 7.65 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 4.03 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

تتضمن الحلقة أيضا "برايم " توجه جزء من حصيلة بيع المقر الإداري لسداد القروض واقساط التأجير التمويلي...حيث قال الدكتور محمد عياد رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية أنه سيتم توجيه جزء من حصيلة المقر الإداري التابع، الذي تم بيعه مؤخرا إلى سداد القروض البنكية، وأقساط التأجير التمويلي.

أضاف "عياد" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن تخصيص 60% من الحصيلة ستكون من أجل تخفيف أعباء الديون المستحقة على الشركة.

أشار إلى أن باقي حصيلة البيع توجه إلى التوسع في الاستثمارات سواء كانت هذه الاستثمارات تتعلق بتأسيس صناديق استثمار متخصصة، أو غيرها من الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للشركة.

وأعلنت الشركة مؤخرا إنها باعت مقر إداري تابع لإحدى الشركات التابعة بقيمة 20.75 مليون جنيه، وذلك بعدما عقدت جلسة مزاد بنظام المصاريف المغلقة لبيع مقرات إدارية مملوكة للشركة وشركاتها التابعة، وبناء على ذلك تقدم عدة مستثمرين بعروض لشراء المقرات المطروحة واستقر الرأي على بيع مقر وحيد مملوك لإحدى الشركات التابعة، كما تضمن كذلك طرح أحد الشاليهات المملوكة لإحدى الشركات التابعة وتقدم مستثمر وحيد وتم رفض العرض لكونه تحت متوسط التقييم.

وفي فقرة توقعات السوق .. يتوقع اسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات السوق خلال الاسبوع الجاري موجة صعودها.

كما يتوقع عبدالعاطي أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستويات 19650 نقطة الى 19800 نقطه كمستهدف اول ثم يليه مستوى 20600 نقطه كمستهدف ثاني على المدى المتوسط....كما يتوقع أن تتركز المقاومة عند مستويات حول مستوى 18800 نقطة إلى منطقة 18500 نقطه مع اقصى تصحيح، ويتوقع أيضا أن تتركز مستويات الدعم الرئيسية حول مستوى 18800 نقطة الى 18500 نقطه