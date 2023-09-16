السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس يرفع الحد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"

بوابة الوفد الإلكترونية

 السيسي يوجه برفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%" ليصل لـ45 ألف جنيه وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال زيارة محافظة بنى سويف، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة، برفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

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نص كلمـــة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارة محافظة بنى سويف

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  ووجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق. كما وجه الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

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