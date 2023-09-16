يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر في كأس الكونفيدرالية اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر في كأس الكونفيدرالية اليوم، بث مباشر مباراة الزمالك مع مضيف فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقامة في تنزانيا، اليوم السبت، الموافق 16 سبتمبر 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، يجد الزمالك نفسه في موقف صعب بغياب ثنائي هام من قائمته في الموسم الماضي، حيث سيغيب النجمان أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح عن المباراة بسبب الإصابات التي تعرضا لها.

من الجدير بالذكر أن هذا اللقاء سيكون جزءًا من دور الـ 32 لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية، ويعد الزمالك واحدًا من الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب هذا الموسم. وسيكون على الفريق المصري تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب خارج أرضه لضمان مروره إلى دور المجموعات ومواصلة مشواره في هذه البطولة القارية المهمة.

سيكون على المدرب وحيد حسن ولاعبيه تحقيق ترتيب دفاعي قوي واستغلال الفرص الهجومية للعبور بنجاح من هذا الاختبار الصعب، والمحافظة على آمال الجماهير الزملكاوية في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

ستكون هذه هي المباراة الأولى للفارس الأبيض في الموسم الجديد، ولكنها لن تشهد تغييرات في قائمة الفريق بسبب وقف القيد طوال فترة الانتقالات الصيفية نظرًا لأزمة شيكابالا وسبورتينغ لشبونة.

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ويجد الزمالك نفسه في مباراة أرتا سولار بدون الثنائي الأهم في قائمته في الموسم الماضي، أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح بسبب تعرضهما للإصابة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024؟

ستُنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار فقط وحصريًا عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات.

المباراة ستكون مذاعة عبر قناة "OnTime Sports HD 1" ويسبقها ستوديو تحليلي يضم نجوم الزمالك السابقين.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024؟

قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية تجدها بنفس التردد على القمر الاصطناعي نايل سات، وهو كالتالي:

تردد قنوات أون تايم سبورت