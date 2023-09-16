العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" بنادي سينما المرأة

يقيم نادي سينما المرأة، الذي ينظمة المركز القومي للسينما، العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" تأليف وإخراج "بثينة الناصرى"، وذلك يوم الإثنين المقبل، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء.

الفيلم مقتبس عن قصة (القطار المسافر) للكاتبة بثينة الناصري وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر والحان استاذ الموسيقى العراقي المرواتي د. عمار أحمد . وغناء الفنان المصري رنيم قطيط والفنانة المصرية هبة الجزار .

وعقب العرض تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، ويتم خلالها مناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة، المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياّ.