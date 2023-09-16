السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" بنادي سينما المرأة

بوابة الوفد الإلكترونية

يقيم نادي سينما المرأة، الذي ينظمة المركز القومي للسينما، العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" تأليف وإخراج "بثينة الناصرى"، وذلك يوم الإثنين المقبل، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء.

الفيلم مقتبس عن قصة (القطار المسافر) للكاتبة بثينة الناصري وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر والحان استاذ الموسيقى العراقي المرواتي د. عمار أحمد . وغناء الفنان المصري رنيم قطيط والفنانة المصرية هبة الجزار .

وعقب العرض تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، ويتم خلالها مناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة، المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر،  تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياّ. 

مواد متعلقة

فرقة التراث تحتفل بمئوية سيد درويش.. غدًا

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" في شباك التذاكر أمس

مواهب أوبرا الأسكندربة تحتفل بمئوية سيد درويش.. الليلة

"مرعي البريمو".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

محمود إمام: محظوظ بمشاركتي في مسلسل سفاح الجيزة

أحمد فهمي: ردود الفعل عن سفاح الجيزة عدت توقعاتي

التراث تحتفل بمئوية سيد درويش في افتتاح موسمها الفني
الجريدة الورقية