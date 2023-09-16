بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية، تقدم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة البث المباشر لمباراة فريق الكرة بنادي الزمالك تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو والذي سيبدأ رحلته في كأس الكونفدرالية اليوم بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في إطار منافسات دور 32.

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موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار:

وتقام مباراة الزمالك مع بطل جيبوتي، على ملعب عزام في دولة تنزانيا، مساء اليوم السبت، عند دقات الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القيادة التحكيمية لمباراة الزمالك وبطل جيبوتي إلى طاقم حكام من جزر القمر بقيادة محمد العثماني، حكم ساحة، ويعاونه كل من: سليمان أمل الدين مساعد أول وعبدالمجيد أزيلاني مساعد ثان، بجانب سليمان انسودان، حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبدالله.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة أرتا سولار في الكونفدرالية:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - حاتم سكر

في الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا.

في الهجوم: يوسف أوباما - شيكابالا – مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

ويمتلك الزمالك لقبًا واحدًا من بطولة الكونفدرالية في نسخة 2019 على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الزمالك قد فشل في اجتياز دور المجموعات في آخر 3 مشاركات له في دوري أبطال أفريقيا، ليضع الجمهور آماله على تحقيق الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه هذا الموسم.

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