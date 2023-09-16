قرار عاجل من "سلوفاكيا" بشأن استيراد الحبوب الأوكرانية

أعلنت "حكومة سلوفاكيا"، تمديد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام الجاري، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وجاء في بيان عن الحكومة اليوم السبت: "مددت حكومة سلوفاكيا الحظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري".

وقررت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد 4 أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بالإشراف على كميات صادراتها من الحبوب إلى الاتحاد.

أول تعليق من زيلينسكي بعد فرض حظر على استيراد الحبوب الأوكرانية:

توعد الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، بتوجيه "رد حضاري" على الدول التي حظرت استيراد الحبوب والسلع الأوكرانية رغم قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر عنها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وشكر زيلينسكي، عبر قناته على "تلجرام"، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على قرار رفع القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، واصفا ذلك بأنه مثال على "الوحدة والثقة الحقيقية". ووفقا له "من المهم الآن أن تعمل الوحدة الأوروبية على المستوى الثنائي".

وأضاف قائلًا: "إذا كانت قرارات (دول الجوار) تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، فإن أوكرانيا سترد بطريقة حضارية".

وقررت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات لمراقبة الصادرات.

ومع ذلك، مددت بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا من جانب واحد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية اعتبارًا من 16 سبتمبر، وفي الوقت نفسه، حظرت بودابست استيراد 24 سلعة من أوكرانيا.