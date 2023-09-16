الزمالك وأرتا سولـار..غيابات الأبيض عن رحلة البداية بالكونفدرالية صداع في رأس أوسوريو

يعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من عدة غيابات، ضربة قوام الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة، قبل خوض رحلة الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك بنظيره أرتا سولار الجيبوتي، مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب الأخير، فى إطار ذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية.

غيابات الزمالك صداع في رأس أوسوريو

ويغيب عن الزمالك، في مستهل مشوار كأس الكونفدرالية، أحمد فتوح، محمد عواد، عبدالله جمعة، أحمد زيزو، سامسون إكينيولا، عبدالله محمد، محمود حمدي الونش، محمد صلاح ذكي، علي ياسر.

حلول أوسيريو

ويضطر المدير الفنى للفريق الأول بنالدى الزمالك الى الدفع بأوراق لابديل عنها خلال المباراة التى تجمعه بنظيره أرتا سولار الجيبوتي، اليوم، على ملعب الأخير بالكونفدرالية، حيث ظهر ذلك في التدريبات الأخيرة استعدادا للمباراة.

تشكيل الزمالك المتوقع

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر

في خط الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا.

في الهجوم: يوسف أوباما - شيكابالا – مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

وتقرر انطلاق صافرة مباراة الزمالك ونظيره أرتا سولار بدور الـ 32 بكأس الكونفدرالية في تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما تذاع المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

قائمة الزمالك للمباراة

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبدالشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد عبدالرحيم " إيشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.