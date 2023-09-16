النائب خالد طنطاوى يطالب الحكومة بتوضيح أسباب زيادة فترات انقطاع الكهرباء

أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة أن مصر ولأول مرة فى تاريخها تحقق انجازات كبيرة فى قطاع الكهرباء وأكبر دليل على ذلك ليس تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الكهرباء فى عهد الرئيس السيسى ولكن الاتجاه نحو تصدير الكهرباء مطالباً بالاسراع فى دراسة المشكلات التى أدت الى انقطاع الكهرباء بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.



وطالب " طنطاوى " فى طلب احاطة قدمه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر في التيار الكهربي في الآونة الأخيرة في مصر مشيراً الى ظاهرة انقطاع الكهرباء تتطلب معرفة جميع الاسباب الحقيقية التى ورائها خاصة أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد.



وقال النائب خالد طنطاوى : للاسف ظاهرة انقطاع الكهرباء مع موجهة الحر الشديدة ادت الى اتلاف العديد من الاجهزة الكهربائية داخل العديد من المنازل مطالباً من وزارة الكهرباء والطاقة الغاء تحصيل أى فواتير للكهرباء من المضارين من ظاهرة انقطاع الكهرباء تعويضاً لهم لما لحق بهم من خسائر مالية كبيرة.



وقال النائب خالد طنطاوى: إن زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين أدى الى اندهاش من المواطنين خاصة أن هناك انخفاضاً فى درجات الحرارة مؤكداً أن الأمر كان يتطلب من وزارة الكهرباء والطاقة توضيح الاسباب الحقيقية التى وراء زيادة فترات انقطاع الكهرباء واصدار بيانات اعلامية بصفة مستمرة توضح فيها جميع المعلومات الخاصة بالمناطق والتوقيتات الزمنية المتعلقة بقطع التيار الكهربائي.



وطالب النائب خالد طنطاوى بضرورة دراسة الاسباب التى ادت الى انقطاع الكهرباء واتخاذ جميع الاجراءات للقضاء على هذه الاسباب مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة الى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للرد عليه كتابة