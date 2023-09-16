الزمالك و أرتا سولار.. أوسوريو يضغط بأوراقه كاملة في مستهل مشوار الكونفدرالية

يستهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية للكولمبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية اليوم، عند يحل ضيفًا على نظيره أرتا سولار الجيبوتي، في إطار ذهاب منافسات دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية.

خطة أوسوريو

وظهرت ملامح التشكيل المتوقع للزمالك في التدريبات التحضيرية الأخيرة للمباراة، حيث لاحظ الاعتماد في حراسة المرمي على محمد صبحي، بجانب تثبيت رباعي خط الدفاع حمزة المثلوثي في الجبهة اليمنى وحاتم سكر بالجانب الأيسر، بالاضافة الى تواجد محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد في قلبي الدفاع، ولم يتم تغير الخط الخلفي خلال التدريبات الأخيرة استعدادا للمواجهة.

وينوي المدير الفنى للفارس الأبيض الدفع بـ عمر جابر و نبيل عماد دونجا ومصطفي شلبي لتحقيق عملية التوازن بين خطوط الفريق.

بجانب الضغط في المنطقة الأمامية بثلاثي هجومي مكون من يوسف أوباما وسيف الجزيري وشيكابالا.

وتقام مباراة الزمالك مع بطل جيبوتي، على ملعب عزام في دولة تنزانيا، مساء اليوم السبت، عند دقات الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة