السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مواهب أوبرا الأسكندربة تحتفل بمئوية سيد درويش.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يقدم طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية، فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني والباليه تدريب وإخراج ورؤية فنية للدكتور عصام عزت حفلا، في السابعة والنصف مساء اليوم، السبت 16 سبتمبر على مسرح سيد درويش، ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش.

يتضمن البرنامج باقة من أهم وأشهر أعمال خالد الذكر سيد درويش منها النشيد الوطنى، الحلوة دى، أهو ده اللى صار، طلعت يامحلا نورها، دنجى دنجى ، زورونى كل سنه مره وأنا المصرى .

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني للأجيال الجديدة وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

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