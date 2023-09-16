أمريكا تُزيد حجم وارداتها من الحبوب الأوكرانية بنسبة ضخمة

أكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، "سامانثا باور"، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين، بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، زادوا حجم إمدادات الحبوب الأوكرانية بنسبة 800%، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وقالت باور خلال مناقشة نظمتها مجلة "فورين بوليسي": "منذ يوليو الماضي.. تمكنا من زيادة تدفق المواد الغذائية من أوكرانيا عبر الطرق البديلة (الأنهار والسكك الحديدية والبر) بنسبة 800%".

وكانت قد انتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

صفقة الحبوب

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، إلى أن روسيا شاركت في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.

وأكد بوتين أن الغرب قام بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، على الرغم من أن الهدف الرئيسي للصفقة يتمثل في توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة إليها، بما في ذلك البلدان الإفريقية، وهو الأمر الذي لم يتحقق البتة.

بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فِرشينين، إلى إمكانية استئناف صفقة الحبوب "في صيغة جديدة"، لكن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الدول الغربية.

هذا ومعلوم أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان أجريا محادثات في مدينة سوتشي الروسية حول الموضوع في الـ4 من شهر سبتمبر الجاري.