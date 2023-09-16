الجزائر تشتعل.. حريق هائل في إحدى غابات ولاية بجاية (تفاصيل)

اندلع حريق هائل وضخم بإحدى الغابات في منطقة عش الباز بولاية "بجاية الجزائرية"، ويتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر، حسبما أفاد مدير الحماية المدنية الجزائرية للولاية، اليوم السبت.

وكشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية بحسب صحيفة سبق الجزائرية ، أنه تم تسخير رتل متنقل تابع للولاية وأرتال دعم من ولايات برج بوعريريج، البويرة وسطيف. في حين، طمأن المتحدث بأنه لم يتم إلى حد الساعة تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

أسباب نشوب النيران

حريق هائل في الجزائر

حريق هائل في الجزائر

وأوعز مدير الحماية المدنية ببجاية أسباب نشوب النيران إلى أن الرياح القوية التي شهدتها المنطقة.

وأشار إلى أنه تم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.

كما أكد أن الجهود متواصلة رفقة وحدات الجيش الوطني الشعبي لمواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بإندلاع حريق مهول، في أعالي غابات الساكت بإقليم بلدية بجاية حيث تتسع مساحة النيران لتتجه نحو المناطق المأهولة بعش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة.

ولا تزال عملية الإخماد متواصلة بكل من منطقة مهوي بلدية تيشي، وعش الباز بلدية بجاية.

الجزائر .. الحرائق تتلف 8128 هكتارًا بالبويرة

حريق هائل في الجزائر

حريق هائل في الجزائر

وفي وقت سابق، صرح عبد الكريم لعموري والي البويرة شمال الجزائر، بأن عملية الإحصاء الرسمية في البويرة كشفت عن إتلاف حوالي 8128 هكتارا التهمتها الحرائق الأخيرة.

وفي وقت سابق، وأشار الوالي إلى أن الحرائق مست 2589 مواطنا، بالإضافة إلى تضرر 255 منزلا في ولاية البويرة.

وثمن عبد الكريم لعموري المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين والمتدخلين في سبيل السيطرة على الوضع وتجاوز الأزمة، بفضل الفعالية والتواجد الميداني.

كما جدد المسؤول الجزائري تأكيده على أن الدولة ستتكفل بكل المتضررين من مختلف الجوانب، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون.

حريق هائل في الجزائر

حريق هائل في الجزائر

وأعلن وزير الداخلية الجزائرية إبراهيم مراد أنه أصدر تعليمات للسلطات المحلية للبدء برصد الأضرار والخسائر والتعرف على الضحايا، من أجل التعويض في أسرع وقت.