أمريكا تعلن رغبتها فى منع تحول روسيا إلى المورد الرئيسي للحبوب بالعالم

أعلنت "الولايات المتحدة"، أنها لا ترغب في السماح لروسيا أن تُصبح المصدر الرئيسي للحبوب في العالم، وذلك رغم تأكيد موسكو المُستمر أنها تسعى لتأمين توريد الحبوب للدول الفقيرة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وزعمت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور أن روسيا "تحاول ملء الفراغ والاستفادة من خروجها من اتفاقية حبوب البحر الأسود، وبالتالي منع الحبوب الأوكرانية من دخول السوق، لكي تصبح بذلك مورد الحبوب الأول".

وقالت خلال جلسة نقاش نظمتها مجلة "فورين بوليسي": "لذلك أحاول منع حدوث أي من هذين الأمرين".

صفقة الحبوب

من المعروف أن "صفقة الحبوب" توقفت في 18 يوليو الماضي، وأخطرت روسيا الاتحادية كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديد الصفقة.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أشار في وقت سابق إلى أن شروط الصفقة المتعلقة بروسيا لا يتم الوفاء بها، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الجانب، وذلك لأن الدول الغربية لا تفي بوعودها.

وقد أشار بوتين مرارا إلى أن الغرب يقوم بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله الخاصة، وأن الغرض الرئيسي من الصفقة كان هذا الامر، في حين لم تتحقق إمدادات الحبوب إلى البلدان المحتاجة لها، بما في ذلك البلدان الإفريقية.

وفي تصريح له، قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إن ما يسمى بـ"الحبوب الأوكرانية" ما هي إلا منتج تجاري أمريكي منذ فترة طويلة، حيث أنها تزرع في أراض مملوكة لشركات أمريكية.

ووفقًا له، فإن "ما نسميه الحبوب الأوكرانية لم يعد، بالطبع، حبوبا أوكرانية، بل هو منتج تجاري يزرع على أراض يمتلكها الأمريكيون".

من جهته، أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي نية بلاده تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية وذلك اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، ويبدو هذا كأنه رد على قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.