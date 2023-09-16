ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ لمواجهة ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ الجديدة ﺑـ«اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴين»

قال الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، إن النقابة حصلت على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء مركز تدريب وبحوث للمهن الاجتماعية يتم إنشاء مقر بالقاهرة بشارع قصر العينى وآخر للتدريب بمدينة 6 أكتوبر وسيتم توقيع بروتوكولات مع وزارة التضامن الاجتماعى لتدريب الإخصائيين الحاليين على متطلبات العمل ومتغيرات الظروف الجديدة سواء ممن يعملون مع أطفال الشوارع والمدارس ومكافحة الإرهاب وأغلب المشاكل الحديثة لتنمية المهارات الحديثة لدى الإخصائى الاجتماعى.

وأكد «زيد» أن التدريب فى الفترة الحالية غير إجبارى وإنما سيكون من خلال بروتوكولات التعاون مع الوزارات المختلفة، وننتظر الدورة البرلمانية الجديدة للموافقة على قانون مزاولة المهنة ومن خلال القانون سيتم إلزام الإخصائيين بخوض تلك الدورات.

وتحدث «زيد» عن أزمة المعاشات وعدم زيادتها مؤكداً أن النقابة حينما قررت إجراء ميزانيات ثانوية اكتشف الجهاز المركزى للمحاسبات أن صندوق المعاشات مدان بمبلغ 28 مليون جنيه سنوياً والقانون محدد موارد صندوق المعاشات وهو اشتراكات العضوية كباقى النقابات التى تحصل على دمغات ورسوم أخرى ولذلك فكرة إنشاء المركز سيسهم فى زيادة موارد النقابة المالية من خلال إجراء بحوث للوزارات والهيئات وهو يعد بيت خبرة مجانياً وسيسهم فى رفع مستوى الإخصائى الاجتماعى فى تعامله مع المشكلات معرفياً ومهارياً.