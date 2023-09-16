تعرف على أسعار الخضراوات الطازجة بأسواق البحيرة

تجولت (بوابة الوفد) داخل بعض أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، في الساعات الاولي من نهار اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 ،حيث إستمر إرتفاع أسعار الطماطم والتي تراوحت مابين 18 إلي 25جنيها للكيلو ،كذلك إرتفعت أسعار البصل التي تراوحت مابين 20 إلي 25جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البطاطس حيث تراوحت مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الكوسة بين 10 إلي 14جنيها للكيلو، والباذنجان من 5إلي 6جنيهات للكيلو.

كما تراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 10إلي 14 جنيها للكيلو ،كما تراوحت أسعار 35 البامية مابين 30 إلي 35 جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 8 إلي 10 جنيهات، وتراوحت أسعار الليمون مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 30 إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 28إلي 35جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار المانجو مابين 25 إلي 60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 30 إلي 40جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار الموز مابين 16 إلي 22جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار البرقوق مابين 30إلي 35جنيها للكيلو .