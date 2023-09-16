موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للمواطنين

معاشات شهر أكتوبر 2023.. يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، وننشر موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، في مصر طبقا لقرار وزارة المالية، ورابط الاستعلام وأماكن صرف المعاشات في مصر.

معاشات شهر أكتوبر 2023

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر2023، للمستفيدين البالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن، بحد أدني 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، وفقا لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وطبقا لـ لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019.

رابط الاستعلام عن صرف المعاشات:

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، من خلال الدخول عبر الموقع الإلكترونى للهيئة من هنـــــــــــــــا.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023:

1- تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، بداية من 1000 جنيه، يومي 1 و2 سبتمبر 2023.

2- تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، بداية من 2000 جنيه، يومي 3 و4 سبتمبر 2023.

3- تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه، يومي 5 و6 سبتمبر 2023.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023:

معاشات شهر أكتوبر2023، تصرف من خلال منافذ البريد المصرى.

يمكن صرف معاشات شهر أكتوبر، عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية.

الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى، تمكن المواطنين من صرف معاشات شهر أكتوبر.

ماكينات الصرف الآلى للبنوك، خدمة صرف من الأماكن التي يمكن من خلالها صرف معاشات شهر أكتوبر.

صرف معاشات شهر أكتوبر، من خلال منافذ فورى وكارت ميزة.

صرف معاشات شهر أكتوبر بزيادة المعاشات التي تم تطبيقها في شهر أبريل 2023:

وفقا لما أشار إليه وزير المالية محمد معيط، جاء قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، حيث أصبحت زيادة المعاشات منذ الزيادة السابقة التي تم تطبيقها في أبريل وفقا للجدول التالى:

1- معاشات شهر أكتوبر، المواطن يحصل على معاش 1300 جنيه

بعد زيادة المعاشات التي تم تطبيقها سابقا، يصبح 1495 جنيها.

2- تحسب معاشات شهر أغسطس، للمواطن الذي يحصل على معاش على 2300 جنيه

بعد زيادة المعاشات السابقة، إلى 2645 جنيها،

3 - معاشات شهر أكتوبر، للمواطنين الذين يحصلون على معاش 3500 جنيه

تصل إلى 4025 جنيها، بعد زيادة المعاشات في إبريل الماضى.

4- تصل معاشات شهر أغسطس 2023، للمواطن الذي يحصل على معاش 4300 جنيه

بعد زيادة المعاشات السابقة، إلى 4945 جنيها.

5- تحسب معاشات شهر أغسطس، بعد زيادة المعاشات السابقة للمواطن يحصل على معاش 5300 جنيه

تصل إلى 6095 جنيها.

6- لكل مواطن يحصل على معاش 6500 جنيه.

يحسب معاشه بقيمة 7475 جنيها زيادة المعاشات السابقة.