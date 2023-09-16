البيت الأبيض يرد على مخاوف الأمريكيين بشأن عُمر "جو بايدن"

ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "كارين جان بيير"، على مخاوف الأمريكيين بشأن عُمر الرئيس "جو بايدن"، مُؤكدة أن سن الثمانين هي اليوم بمثابة سن الأربعين، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت.

وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن إظهار استطلاعات الرأي العام قلق الشعب بشأن عمر بايدن: "سن الثمانين هي اليوم سن الأربعين، ألم تسمعوا بذلك؟".

ووفقًا لجان بيير، تثار مسألة عمر بايدن باستمرار، لكنه يظهر دائما كفاءة عالية، ويحقق نتائج هيهات للسياسيين الآخرين أن يصلوا إليها.

وقد أصبح بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة سناً في التاريخ. وغالبا ما يجد نفسه في مواقف محرجة، حيث يضيع وينزلق ويسقط. وهو يعتزم الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024.

البيت الأبيض يُعلّق على اتهامات الجمهوريين لـ "بايدن"

نفى "البيت الأبيض"، أي علاقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بملايين الدولارات التي يُزعم أن أقاربه حصلوا عليها من الخارج، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك وفق ما أفاد به الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، بعد أن أعلن الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي إجراء تحقيق لعزل الرئيس، حيث تابع، تعليقًا على مزاعم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأن أفراد عائلة بايدن ووكلاءهم تلقوا ما يقرب من 20 مليون دولار من خلال شركات وهمية مختلفة، أن الرئيس "لا علاقة له بالأمر". وقال سامز لقناة CNN: "لقد تحققت صحيفة (واشنطن بوست) من ذلك ووجدت أنه غير صحيح، فيما قال أعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب، الذين راجعوا تقارير وزارة الخزانة بأنفسهم، إنه لا توجد صلة بالرئيس بايدن".