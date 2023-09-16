يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره أرتا سولار الجيبوتي، مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار والقنوات الناقلة



ويواجه نادي الزمالك نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي اليوم السبت 16 سبتمبر في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما تذاع مبارة الزمالك مع أرتا سولار، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.