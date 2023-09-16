أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

واصل سعر الدولار خلال بداية التعاملات المصرفية في البنوك المصرية وماكينات الـATM استقراره، ويرجع هذا الثبات نظرًا للإجازة الأسبوعية اليوم السبت في البنوك، والشركات المصرفية، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الأمريكية، خلال بداية تعاملات اليوم السبت في ماكينات الـATM، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم:

الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



