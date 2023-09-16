عمرو أديب يستنكر زيادة مدة انقطاع الكهرباء.. عاوزين حد يقولنا إيه الحكاية (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن انقطاع الكهرباء لا يتم وفقا لجدول المواعيد المعلن مسبقا بشأن توقيتات تخفيف الأحمال في المحافظات، كما أن مدة الانقطاع أصبحت ساعتين وليست ساعة واحدة.

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، إن الجمعة 15 سبتمبر هو اليوم الذي حدّدته الحكومة للانتهاء من تخفيف الأحمال .

وأوضح أن أزمة الكهرباء سببها مشكلة اقتصادية وليست فنية، موضحا أننا لدينا محطات كهرباء متميزة لكن لا يتوفر مازوت بشكل كاف، معقبا: "أنا من الناس اللي بيتقطع عندها النور لمدة ساعتين وفي عز الحر.. أنا مش بطلب حاجة زيادة.. عاوزين حد يقولنا إيه الحكاية، وإيه الموضوع».

هل انقطاع الكهرباء سيستمر خلال الفترة المقبلة؟

وتساءل عمرو أديب: “ هل انقطاع الكهرباء سيستمر خلال الفترة المقبلة، والأمر ليس له علاقة بارتفاع درجات الحرارة؟”، داعيا الحكومة لإطلاع المواطنين على طبيعة الوضع، وما إذا كان تخفيف الأحمال سيستمر لفترة مقبلة أن لا؟.

وتابع عمرو أديب: «حاجة تضايق طبعا.. إحنا داخلين على مدارس.. ولازم الناس تعرف علشان اللي بيركبوا أسانسيرات.. أنا مش بطلب حاجة زيادة».