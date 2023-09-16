ياسر المسيليم يشكر جماهير النادي الأهلي بعد إعلان رحيله رسميا

ياسر المسيليم.. نجم النادي الأهلي السعودي، تصدر ترند موقع البحث جوجل بجانب مواقع التواصل الاجتماعي اليو الجمعة الموافق 15سبتمبر 2023، عقب إعلانه انتهاء مسيرته الكروية بالنادي الأهلي بعد مشوار استمر لحوالي 21 عاما.

ووجه المسيليم بعد رحيله عن النادي رسميا رسالة شكر وتقدير لزملائه بالنادي والمسؤولين فيه بجانب جماهير الأهلي ومحبيه.

وعلق لاعب الأهلي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" تويتر سابقا، قائلا:"اليوم اودع حباً كبير بقلبي و تنتهي قصة 21 عاماً في النادي الأهلي كلاعب لكن لم تنتهي كا عاشق لهذا الكيان الكبير".

ووجه الشكر لجماهير الأهلي وقال:"شكراً ايها الكبير شكراً ايها العظيم شكراً لكم يا جماهير الاهلي الشامخه انتم تملكون اعظم دعم إلى الاهلي.. انتم لست جماهير فقط انتم سند الاهلي".

وتابع:"شكراً لكل من وقف مع الاهلي في الأيام الجيدة و الغير جيدة شكراً لإدارة النادي و جميع المنسوبين و زملائي الـلاعبين جميعاً استودعتكم الله".

وكان قد انضم ياسر المسيليم صاحب الـ39 عامًا لصفوف الشباب بالنادي الأهلي في 2002، حتى صعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يونيو 2006.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">اليوم اودع حباً كبير بقلبي و تنتهي قصة 21 عاماً في النادي الأهلي كلاعب لكن لم تنتهي كا عاشق لهذا الكيان الكبير شكراً ايها الكبير شكراً ايها العظيم شكراً لكم يا جماهير الاهلي الشامخه انتم تملكون اعظم دعم الى الاهلي انتم لست جماهير فقط انتم سند الاهلي شكراً لكل من وقف مع الاهلي…</p>— ياسر المسيليم (@yasyas_2) <a href="https://twitter.com/yasyas_2/status/1702617881148637567?ref_src=twsrc%5Etfw">September 15, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>