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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الألياف الغذائية تساعد على الحماية من مرض السكري.. دراسة توضح

السكري
السكري

أظهرت دراسة أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يساعد في علاج مرض السكري من النوع الثاني، ويضمن هذا النوع من التغذية تطور نوع معين من البكتيريا المعوية.

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اقترح علماء من جامعة روتجرز أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ووجدت الدراسة أن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والأطعمة الطبية الصينية التقليدية والبريبايوتكس يدعم نمو بكتيريا الأمعاء المحددة التي تنتج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وتعمل هذه البكتيريا على زيادة إنتاج الهرمونات التي تحفز إنتاج الأنسولين، مما يحسن السيطرة على مستويات السكر في الدم.

 

وفي الدراسة، حقق 89% ممن اتبعوا هذا النظام الغذائي تحكمًا كافيًا في نسبة السكر في الدم. في المجموعة الضابطة كان عددهم 50٪ فقط.

 

وتشير الدراسة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على ألياف خاصة تعزز إنتاج هذه المجموعة من بكتيريا الأمعاء يمكن استخدامها في علاج مرض السكري من النوع الثاني، ويمكن أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى نهج جديد لتخصيص تغذية مرضى السكري، وتغيير النظام البيئي للأمعاء لتحسين الصحة.

 

ويذكر موقع MedicalForum أن الألياف الغذائية معروفة بالفعل بفوائدها الصحية العديدة، بما في ذلك تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وحتى الوقاية من مرض السكري من النوع 2، وكذلك الوقاية من سرطان الأمعاء وأمراض القلب.

 

ولسوء الحظ، لا يزال معظم الروس لا يستوفون التوصيات المتعلقة باستهلاك ما لا يقل عن 28 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا، ولا يحصل معظم مواطنينا على أكثر من 15 جرامًا من الألياف يوميًا.

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