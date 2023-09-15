الاستعداد للعام الدراسي الجديد.. ورشة حكي للأطفال بثقافة مير فى أسيوط

تهدف ورشة حكي الأطفال التي نُظِّمَت في بيت ثقافة مير إلى تحفيز الأطفال وتعزيز مهاراتهم اللغوية والتواصلية من خلال الحكي. قدمت جيهان يوسف عبد الحميد الورشة وقد حضرها العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وعشر سنوات. هدفت الورشة إلى تعريف الأطفال بقيمة القراءة والتعبير الشفاهي والاستماع الفعّال.

تبعاً لتوجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، قررت إقامة الورشة لتهيئة الأطفال للعام الدراسي الجديد. تأتي هذه الفعالية بمشاركة فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي، بالإضافة إلى إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تم خلال الورشة التركيز على كيفية التحضير والتجهيز للعام الدراسي الجديد، حيث تم تقديم نصائح للأطفال للتحضير الجيد للعودة إلى المدرسة. شملت هذه النصائح التنظيم الجيد للوقت والتخطيط للواجبات المدرسية والتحضير المسبق للمواد الدراسية. كما تم توعية الأطفال بأهمية الاهتمام بصحتهم وتغذيتهم السليمة في تحقيق النجاح الأكاديمي.

لقد تفاعل الأطفال بشكل إيجابي مع الورشة وأبدوا حماسًا كبيرًا لمواجهة التحديات الدراسية الجديدة. تلقوا المشورة والإرشاد من جيهان يوسف عبد الحميد ومحمد عبد الظاهر بسعادة وقدر كبيرين.

تهدف فعاليات بيت ثقافة مير إلى توفير فضاء لاكتشاف وتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شغفهم بالقراءة والتعلم. وورشة حكي الأطفال الأخيرة تعد مثالًا جيدًا لهذه الجهود، حيث تعزز قدرات الأطفال في التواصل والتعبير بثقة ومهارة. يأمل المشاركون أن تستمر هذه الفعاليات في إلهام المزيد من الأطفال وتحفيزهم على الاستمرار في رحلتهم التعليمية.

كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد ورشة حكي للأطفال بثقافة مير

كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد ورشة حكي للأطفال بثقافة مير

كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد ورشة حكي للأطفال بثقافة مير

كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد ورشة حكي للأطفال بثقافة مير

كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد ورشة حكي للأطفال بثقافة مير

كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد ورشة حكي للأطفال بثقافة مير