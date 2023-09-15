شاهد| فيديو جامعة القاهرة الدولية قبل اللمسات النهائية

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فيديو يظهر جامعة القاهرة الدولية قبل اللمسات النهائية في مدينة السادس من أكتوبر.

كشف رئيس جامعة القاهرة، عن وجود أكثر من 35 برنامجًا دراسيًا في تخصصات مختلفة تواكب متطلبات العصر في جامعة القاهرة الدولية.

وذكر رئيس جامعة القاهرة أنه من بين تلك البرامج: الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، والفيزياء المتقدمة والنووية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الفرع الدولي يقدم برامج علوم الفضاء، وعلوم الأرض، والعلوم البيولوجية، والعلوم الهندسية، والعلوم السياسية والاقتصاد، والعلوم المالية والإدارية، والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى برامج أخرى متنوعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

نظام القبول في جامعة القاهرة الدولية

وذكر رئيس جامعة القاهرة أن نظام القبول للطلاب بجامعة القاهرة الدولية يتوافق مع قيم التنوع وتكافؤ الفرص في اختيار الطلاب.

ويلتحق الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة بالجامعة من خلال عدة خطوات، منها: القبول المبدئي بمكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة وكلياتها.

ويشترط تقديم طلب التحاق بفرع الجامعة ونتائج اختبارات المراحل السابقة للطالب في العلوم التخصصية، فضلا عن إجراء مقابلة شخصية وإلكترونية تقيس مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق بحثية.

نبذة عن جامعة القاهرة الدولية

جامعة القاهرة الدولية هي أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر وتجمع بين نظام البرامج والكليات.

وتستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم، والطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين الحاصلين على المنح الدراسية والبحثية والمشروعات الممولة من جهات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير، على مستوى الفئات الوسطى والعليا الراغبين في الحصول على تعليم عالمي تنافسي مقارنة بالجهات الخاصة والدولية، بما يسهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد لطلاب الدول الإقليمية والعالمية.



وتدخل جامعة القاهرة الدولية في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتساهم في الانتقال نحو العالمية ومنح شهادات ودرجات علمية مشتركة، من خلال اعتمادها على برامج علمية وأكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا قائمة على الشراكة مع جامعات مرموقة دوليًا.

ومن بين هذه الجامعات: جامعات سانت فرانسيس، وتولين بالولايات المتحدة الامريكية، وجامعات هيريوت وات، ونوتنجهام بالمملكة المتحدة، وجامعات هامبرج، وهيلبرون بألمانيا، وجامعة السوربون بفرنسا، وجامعة ماسترخت بهولندا، وجامعة جياو توينج وأكاديمية شنغهاي للعلوم بالصين.



ووضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية في أبريل 2018 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاهرة وكوكبة من رجال الدولة والتعليم، ويتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية.

وتضم أرض جامعة القاهرة الدولية المباني الإدارية ومباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى المجمع الطبي للاطفال، ومعهد للتمريض، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تضم منطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².











