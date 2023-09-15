الهلال يتقدم على الرياض بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدمًا على الرياض بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، لحساب الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم ميتروفيتش بالهدف الأول في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، ثم أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود – كوليبالي – البليهي - الشهراني

الوسط: نيفيز – سافيتش - ميشايل

الهجوم: مالكوم – سالم – ميتروفيتش

يشار إلى أن نادي الهلال يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 1 وتسجيل 14 هدفاً وتلقي 5.

بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل و3 هزائم وتسجيل 3 أهداف وتلقي 10.