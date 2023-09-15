الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال أمام الرياض .. ميتروفيتش في الهجوم

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

أعلن المدير الفني خورخي خيسوس تشكيل الهلال الرسمية لمواجهة الرياض في المباراة التي ستنطلق بعد قليل في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

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الهلال يلتقي الرياض والشباب يواجه الفيحاء في الدوري السعودي..اليوم

وجاءت تشكيلة الهلال للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: ياسين بونو          

الدفاع: سعود – كوليبالي – البليهي - الشهراني

الوسط: نيفيز – سافيتش - ميشايل 

الهجوم: مالكوم – سالم – ميتروفيتش

يشار إلى أن نادي الهلال يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 1 وتسجيل 14 هدفاً وتلقي 5. 

بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل و3 هزائم وتسجيل 3 أهداف وتلقي 10.

موعد مباراة الهلال والرياض :

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تبث مباراة فريق الهلال مع فريق الرياض على قناة الرياضية السعودية SSC HD.

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