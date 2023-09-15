السوبر الإفريقي.. الأهلي يتأخر بهدف أمام اتحاد العاصمة في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الاول بين فريق الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا بالسوبر الإفريقي.

تقدم اتحاد العاصمة عن طريق ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 42 ليسجل اللاعب زين الدين بلعيد الهدف الأول.

وشهدت مجريات الشوط الاول بين الأهلي واتحاد العاصمة جدلا تحكيميا كبيرا منذ الدقائق الأولى للقاء، والغى هدف تقدم الأحمر الذي جاء في الدقيقة السادسة عن طريق النجم محمود عبد المنعم كهربا في، إلا أن الحكم ألغاه بسبب تدخل خاطي على يد الحارس، بجانب عركلة رضا سليم داخل منطقة الجزاء دون احتسابها.

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وتصدى لهجمة خطيرة من فريق اتحاد العاصمة ليحرمه من التقدم على الفريق الأحمر بالهدف الأول في مباراة السوبر الأفريقي الجارية الآن.

تشكيل الأهلي..



حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا

مقاعد بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس

ويلعب الأهلي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما يلعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.