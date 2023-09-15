امرت نيابة السيدة زينب الجزئية، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية بشأن مدرس متهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات الرسمية وترويجها.

تطور جديد ضد مدرس متهم بتزوير الشهادات والمحررات الرسمية في السيدة زينب

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية أكدت قيام (مدرس "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بممارسة أعمال التزوير بالمستندات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على تلك المستندات أو إثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة والتى تتطلب مستندات ثبوتية لاعتمادها وكذا كافة أنواع الشهادات الأخرى بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين"- 2 أكلاشيه- مجموعة كبيرة من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بارتكابه العديد من وقائع التزوير مستخدمًا الأختام والأكليشيهات المضبوطة والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالمنصورة

امرت النيابة العامة بالدقهلية حبس سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا 4 أيام على ذمة التحقيقات، للنصب على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة البحيرة) بإدارة كيان تعليمى"غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذها من مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات جامعية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية وبعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية للأكاديمية والمجالات الدراسية بها فى تخصصات مختلفة - ۲ أكلاشيه بإسم الأكاديمية - مجموعة من الكتب والمناهج الدراسية للمواد التى يتم تدريسها بالأكاديمية - 3 هواتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على رسائل نصية ومحادثات صوتية بين المتهمة وآخرين تفيد نشاطها الإجرامى" - 2 جهاز لاب توب وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على صور الشهادات المضبوطة والعديد من الملفات الخاصة بنشاط الأكاديمية" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى).

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.