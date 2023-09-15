كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي 2023 | يلا شوت

كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي 2023 | يلا شوت، مباراة الأهلى وأتحاد العاصمة، بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر 2023 هو الحدث الذي يترقبه عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ستكون هذه المباراة فرصة لرؤية الفرقتين المتنافستين تتنافسان على اللقب الأغلى في قارة أفريقيا، ستشهد المباراة مواجهات قوية بين اللاعبين المميزين من الفريقين، وستكون فرصة لأبطال الفرق لإثبات قدرتهم ومهاراتهم الاستثنائية، سيتم بث المباراة مباشرة، مما يتيح للمشجعين مشاهدة كل لحظة حية ومثيرة من المباراة في راحة منازلهم. ستكون هذه اللحظات لا تنسى لجميع عشاق الرياضة وعشاق الفريقين، وستثير حماسهم وتعبّر عن مشاعرهم القوية تجاه فرقهم المفضلة.

بث مباشر الأهلي واتحاد العاصمة

وتلعب مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية مساء الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023

وأقيمت مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023 في المملكة العربية السعودية على ملعب الملك فهد، وانطلقت أحداثها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويعد الأهلي أكثر الأندية تتويجا ببطولة كأس السوبر الأفريقي 2023 حيث فاز باللقب 8 مرات كأكثر الأندية تتويجا باللقب.

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ويأمل الأهلي في الحصول على لقب قاري جديد بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، لمواصلة سلسلة التألق وتحقيق الألقاب، بعد أن حصد المارد الأحمر 5 بطولات في هذا العام.

قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي

واختار مارسيل كولر مدرب الأهلي، مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة الفريق التي وصلت إلى السعودية بالأمس، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

في خط الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أليو ديانج - رضا سليم - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

في خط الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا.