يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي، نقدم لكم متابعينا بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي. بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي انطلقت المباراة منذ لحظات ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول. الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – رضا سليم – بيرسي تاو. الهجوم: محمود كهربا. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة قناة beIN Sports HD 6 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قناة beIN Sports HD 11 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قناة SSC Sports HD 7 في المملكة العربية السعودية. قناة Abu Dhabi Sports HD 1 في الإمارات العربية المتحدة. قناة Canal+ Sport HD 1 في فرنسا. قناة Sky Sport 1 Deutschland HD في ألمانيا. تردد قناة SSC Sports HD 7 القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 12523. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500.

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي بث مباشر

مواجهة مرتقبة اليوم تجمع بين فريقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر الأفريقي لهذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين، على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية» في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

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ويسعى النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، لمواصلة سلسلة التألق وتحقيق الألقاب، بعد أن حصد المارد الأحمر 5 بطولات في هذا العام.

قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي

واختار مارسيل كولر مدرب الأهلي، مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة الفريق التي وصلت إلى السعودية بالأمس، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

في خط الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أليو ديانج - رضا سليم - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

في خط الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا.

بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي

وتقدم «الوفد» خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر الأفريقي لهذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين، على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية» في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.