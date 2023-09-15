الآن بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد الجزائر تويتر: الآن مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت

الآن بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد الجزائر تويتر: الآن مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت، بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي لهذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين، على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية» في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

تقام اليوم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي لهذا الموسم 2023-2024، على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية» في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة التألق بعد حصوله على 5 بطولات في هذا العام.

بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي لهذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين، على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية» في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي بث مباشر UAE 44th National Day - Union Flag 00:00 Previous PauseNext 00:07 / 00:52 Unmute Settings Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player مواجهة مرتقبة اليوم تجمع بين فريقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي لهذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين، على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية» في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي

واختار مارسيل كولر مدرب الأهلي، مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة الفريق التي وصلت إلى السعودية بالأمس، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

في خط الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أليو ديانج - رضا سليم - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

في خط الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا.

ويسعى النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، لمواصلة سلسلة التألق وتحقيق الألقاب، بعد أن حصد المارد الأحمر 5 بطولات في هذا العام. قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي واختار مارسيل كولر مدرب الأهلي، مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة الفريق التي وصلت إلى السعودية بالأمس، وجاءت على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف. في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس. في خط الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أليو ديانج - رضا سليم - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات. في خط الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا.

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بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي وتقدم «الوفد» خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي لهذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين، على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية» في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.