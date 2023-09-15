السوبر الإفريقي.. انطلاق صافرة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

انطلقت منذ لحظات صافرة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في مواجهة السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي..

تشكيل اتحاد العاصمة..

ويلعب الأهلي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما يلعب الفريق الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وحققت الأندية المصرية على لقب السوبر الأقريقي، كأكثر من حصل على البطولة تاريخيا، حيث تمتلك 12 نسخة خلال مشاركتهم بالبطولة.