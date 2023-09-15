الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السوبر الإفريقي.. انطلاق صافرة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الأهلي واتحاد العاصمة
الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

انطلقت منذ لحظات صافرة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في مواجهة السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي..

تشكيل اتحاد العاصمة..

ويلعب الأهلي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما يلعب الفريق الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وحققت الأندية المصرية على لقب السوبر الأقريقي، كأكثر من حصل على البطولة تاريخيا، حيث تمتلك 12 نسخة خلال مشاركتهم بالبطولة.

 

الجريدة الورقية