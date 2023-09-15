محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الغائب علي ضحايا زلزال المغرب واعصار ليبيا

عقب أدائه صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مدحت إسماعيل عبد الحميد من العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك لأمانته وعدم قبول ممتلكات الغير باعادته مبلغ ثلاثون الف دولار للجهات المسؤولة بعد عثوره عليه خلال تأدية عمله في قطاع خليج نعمة.



وأثنى المحافظ علي هذا العمل الشهم باعتباره نموذج للشرف والأمانة التي يتميز بها معظم المصريين.

وذلك بحضور كافة القيادات التنفيذية ووكيل وزارة الأوقاف ، وجمع غفير من المصلين من مدينة شرم الشيخ.

كما قدم المحافظ مكافأة مالية لعمال النظافة بقطاع مسجد السلام مشيدا بدورهم في الحفاظ علي جمال ورونق مدينة شرم الشيخ واظهارها بالمظهر اللائق أمام وفود الزائرين من مختلف الجنسيات.