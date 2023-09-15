بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد الجزائر تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد الجزائر تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت، عندما يتعلق الأمر بالكرة الإفريقية، يشع الحماس في أعين عشاق الساحرة المستديرة حول العالم. واليوم، يستعد عشاق نادي الأهلي المصري ونادي اتحاد العاصمة الجزائري لمشاهدة مباراة مرتقبة ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي لهذا الموسم 2023-2024.

سيكون ستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية هو المكان الذي سيشهد هذه المواجهة الحماسية يوم الجمعة، الموافق 15 سبتمبر 2023. ستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

نادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، يسعى إلى مواصلة سلسلة النجاح وتحقيق المزيد من الألقاب بعد حصده لخمس بطولات خلال هذا العام. ومع انتظار الجماهير الحمراء هذه المواجهة الكبيرة، يتوقع أن تكون المباراة مليئة بالتشويق والإثارة.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد الجزائر تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت

يترقب ملايين المشجعين حول العالم هذه المباراة بفارغ الصبر، ويأملون في رؤية فرقهم المفضلة تحقق الانتصار وترفع كأس السوبر الإفريقي عاليًا. ستكون هذه المباراة فرصة للاستمتاع بمهارات اللاعبين وشجاعتهم على أرض الملعب، وستبقى في ذاكرة عشاق كرة القدم لفترة طويلة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد الجزائر في السوبر الأفريقي

ستنقل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023 على القنوات المفتوحة مثل قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS) والقنوات الرياضية السعودية SSC، تحظى تلك القنوات بحقوق البث الحصري لنهائي كأس السوبر الأفريقي.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

كما سيتم توفير خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري عبر تطبيق بين كونكت. يتيح هذا التطبيق للمشتركين في قنوات بي إن سبورتس مشاهدة البث المباشر للمباراة بشكل مدفوع.

تردد قناة بين سبورت 4 تردد قناة الرياضية السعودية SSC تردد قناة 1 SSC قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة

تردد قناة HD SSC المفتوحة تردد الجزائرية المفتوحة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

التشفير: 1100001100000000

تشكيل الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة

حراسة المرمى محمد الشناوي. رباعي خط الدفاع علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني. ثلاثي الوسط أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور مثلث الهجوم بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.

تشكيل اتححاد الجزائر ضد الأهلي

حارس المرمى أسامة بنبوظ. خط الدفاع زين الدين بلعيد - حاتم لوصيف - سعدي الرضواني - نبيل لعمارة. خط الوسط أكرم جحنيط - نور الإسلام فتوحي - محمد آيت الحاج. الهجوم توميسانج أوريبونيي - خالد بوسيليو - سيكو كوناتيه.

قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي

واختار مارسيل كولر مدرب الأهلي، مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة الفريق التي وصلت إلى السعودية بالأمس، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

في خط الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أليو ديانج - رضا سليم - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

في خط الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا.