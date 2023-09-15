السوبر الأفريقي.. الجهاز الفني للأهلي يُعاين أرض الملعب قبل مواجهة اتحاد العاصمة(صور)

حرص السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على النزول الى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، استعدادا لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري بعد قليل في السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بـ السوبر الأفريقي

وتذاع مباراة بين الأهلي و اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي ، عبر قنوات، beIN Sports HD 6، SSC EXTRA 3 HD.