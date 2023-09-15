رومانيا تدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن شراء الغاز الروسي

دعا رئيس الوزراء الروماني، "مارسيل سيولاكو"، دول الاتحاد الأوروبي، إلى التخلي تمامًا عن شراء الغاز الروسي، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

أضاف سيولاكو، في مقابلة مع صحيفة "دير ستاندارت" النمساوية، اعتبر أنه من الصواب حظر تجارة البضائع الروسية في دول الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة في المجتمع.

الغاز الروسي:

أوضح: "نعم.. حظر كامل.. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي مستعد بالفعل للاستقلال الكامل عن الغاز الروسي، حتى لو كانت أسعار الغاز أعلى لفترة معينة من الزمن".

خلص سيولاكو، إلى القول: "أعتقد أنه سيكون من الصواب أن نحظر تجارة الغاز الروسي، أو البضائع الروسية، في الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الديمقراطية".

في وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوروبي الروماني يوجين توماك: “إن النمسا ضاعفت مؤخرًا تجارة الغاز مع روسيا، بينما يحاول الاتحاد الأوروبي التخلي تمامًا عن إمدادات الغاز الروسية”.