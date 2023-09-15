السوبر الأفريقي.. الظهور الأول لـ إمام عاشور ورضا سليم قبل انطلاق المباراة

نزل إمام عاشور ورضا سليم ثنائي الأهلي، إلى أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية للمرة الأولى في مواجهة رسمية مع النادي الأهلي أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

ووقع إختيار السويسري مارسيل كولر على الثنائي بالتشكيل الرسمي للمارد الأحمر أمام اتحاد العاصمة بطل الجزائر في المواجهة التى ينتظرها عشاق الأهلي للفوز بلقب السوبر الأفريقي.

تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

في الهجوم: محمود كهربا

فيديو.. ظهور إمام عاشور ورضا سليم