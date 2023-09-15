العاصفة دانيال.. الصحة الليبية تُعلن العثور على شخصين أحياء

أعلنت "وزارة الصحة الليبية"، أن هناك نقصًا شديدًا في المعدات والأجهزة المتطورة في مجال عمليات البحث والإنقاذ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

أضافت الصحة الليبية، أنه تم العثور على شخصين أحياء ولدينا أمل بالعثور على ناجين حتى مضي 10 أيام.

من جانبه، أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، الدكتور عثمان عبدالجليل، أن الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا بلغت 3065 حتى أمس.

فيضانات في درنة:

أضاف وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، أن عدد المفقودين جراء فيضانات في درنة بلغ 4227.

في وقت سابق، قالت اليونيسيف في ليبيا: “إن نحو 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات العاصفة دانيال في شرق ليبيا”.

أوضحت اليونيسف، أنها تحتاج 6.5 مليون دولار بشكل عاجل لتقديم الدعم للأطفال ومساعدة الأسر بالمناطق المنكوبة بشرق ليبيا.