بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الإفريقي 2023

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الإفريقي 2023 ، وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، العناصر التي ستدعم صفوفه في السوبر القاري أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويلتقي الأهلي مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري، على ملعب الملك فهد، بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد الجزائري في السوبر

ويضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدا مثيرا مع اتحاد العاصمة، في السوبر الإفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل توقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 بتعليق عصام الشوالي.

موديست يقود قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي

ودخل الفرنسي أنتوني موديست في قائمة الأهلي لمواجهة السوبر، حيث غادر مع بعثة الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، بعد وصوله للقاهرة بيوم واحد، والإعلان الرسمي عن الصفقة لمدة موسمين.

قائمة الأهلي لمواجهة السوبر الإفريقي

قائمة الأهلي لمباراة السوبر شهدت مفاجأة وحيدة باستبعاد كريم نيدفيد، العائد من إعارة إلى فيوتشر لمدة عامين، والذي يعد أبرز الغائبين عن الفريق في رحلته إلى السعودية.

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وضمت قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - حسين الشحات - رضا سليم

في خط الهجوم: صلاح محسن - أنتوني موديست.