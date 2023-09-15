بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الإفريقي 2023
بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الإفريقي 2023
بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الإفريقي 2023 ، وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، العناصر التي ستدعم صفوفه في السوبر القاري أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
ويلتقي الأهلي مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري، على ملعب الملك فهد، بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
موعد مباراة الأهلي والاتحاد الجزائري في السوبر
ويضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدا مثيرا مع اتحاد العاصمة، في السوبر الإفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل توقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر
ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 بتعليق عصام الشوالي.
موديست يقود قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي
ودخل الفرنسي أنتوني موديست في قائمة الأهلي لمواجهة السوبر، حيث غادر مع بعثة الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، بعد وصوله للقاهرة بيوم واحد، والإعلان الرسمي عن الصفقة لمدة موسمين.
قائمة الأهلي لمواجهة السوبر الإفريقي
قائمة الأهلي لمباراة السوبر شهدت مفاجأة وحيدة باستبعاد كريم نيدفيد، العائد من إعارة إلى فيوتشر لمدة عامين، والذي يعد أبرز الغائبين عن الفريق في رحلته إلى السعودية.
اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر
اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر
وضمت قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي كل من:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف
في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس
في خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - حسين الشحات - رضا سليم
في خط الهجوم: صلاح محسن - أنتوني موديست.
- الأهلى
- الأهلي أمام اتحاد العاصمة
- الأهلي ضد اتحاد العاصمة
- الأهلي ضد اتحاد العاصمة مباشر
- مباراة الأهلي اليوم مباشر يوتيوب
- مباراة الأهلي اليوم مباشر تويتر
- مباراة الأهلي اليوم مباشر يلا كورة
- الساعة كم مباراة الأهلي اليوم
- الاهلي لايف
- الاهلي مباشر
- الاهلي مباشر اليوم
- الأهلي واتحاد العاصمة
- الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر
- الأهلي واتحاد العاصمة مباشر
- أهداف مباراة الأهلي واتحاد العاصمة
- اتحاد العاصمة
- بث مباشر
- بث مباشر الاهلي اليوم
- بث مباشر الأهلي واتحاد العاصمة
- بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة
- تشكيل مباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة
- ماتش الأهلي واتحاد العاصمة
- مباراة الأهلي واتحاد العاصمة
- مباراة الاهلي اليوم بث مباشر
- مباراة الأهلي اليوم مباشر
- مباراة الأهلي اليوم مباشرة
- مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان
- مباراة الاهلى بث مباشر
- مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة
- مباراة الاهلى مباشر
- مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر
- مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر
- مشاهدة مباراة الأهلي الان
- مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر
- مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر
- مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان
- مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة
- مواجهات الأهلي واتحاد العاصمة